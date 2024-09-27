РусГидро предложило повысить приоритетность ж/д перевозки угля, купленного на бирже

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - "РусГидро" предлагает повысить приоритетность железнодорожной перевозки угля, который приобретен на бирже.

Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Александр Чариков, выступая на сессии, организованной Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) на Российской энергетической неделе.

Он отметил, что "РусГидро" с 2017 года является активным участником торгов на СПбМТСБ, ежегодно компания приобретает 30-40 тысяч тонн нефтепродуктов, а на данный момент является крупнейшим биржевым покупателем энергетического угля. "РусГидро" также выступает активным разработчиком на бирже индивидуальных торговых инструментов, в частности, в этом году впервые ввела способ доставки биржевого угля автомобилем, добавил Чариков.

Он отметил, что "РусГидро" как компания с госучастием и как энергоснабжающая организация заинтересована в формировании презентативных индикаторов, и считает, что такие индикаторы должны использоваться при установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию.

"Все наши затраты включаются в тариф. Поэтому мы предлагаем, в частности, пересмотреть условия оплаты за продукцию для тарифорегулирующих компаний. Например, сегодня продавец обязан обеспечить гарантийное обеспечение до 5%. Мы помимо 5% еще и должны 100% оплатить весь товар. Повторюсь, все проценты, которые мы оплачиваем банкам, мы заложим в тариф. Может быть, стоит на это отдельно посмотреть?" - сказал Чариков.

Кроме того, добавил он, общеизвестны трудности с доставкой товаров по железной дороге. "Компания хотела бы совместно с биржей вынести предложение по повышению приоритетности железнодорожной перевозки угля, купленного на бирже, - сказал замглавы "РусГидро".

Комментируя предложения Чарикова президент СПбМТСБ Игорь Артемьев отметил, что биржа готова их обсудить. Относительно приоритета для ж/д перевозки биржевого угля Артемьев сказал: "На бирже действует система оператора товарной поставки РЖД. Она означает, что по итогам торгов заявка по перевозке товара автоматически встраивается в план перевозки РЖД. В пределах того уровня, который законодательно определен в правилах доступа для РЖД, будет приоритет для транспортировки биржевого товара. Спасибо РЖД, они идут нам на встречу".