Сбербанк выступил за снижение коэффициентов риска по инфраструктурным кредитам

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк предложил снизить коэффициента риска по кредитам на инфраструктурные проекты, это позволит банкам немного уменьшить ставки по этим ссудам, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Если ЦБ снизит так называемый риск-вес для кредитов на развитие инфраструктурных проектов, это снизит нагрузку на капитал банков и позволит, что самое главное, это наша внутренняя история, но важно, что банки тогда смогут понизить процентную ставку, движение будет небольшим, но, тем не менее, это важно", - сказал Ведяхин на встрече президента РФ Владимира Путина с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

Президент считает, что этот вопрос нужно обсудить с Банком России.

"Нужно, чтобы Герман Оскарович (Греф, глава Сбербанка - ИФ) в деловом диалоге с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной, председатель ЦБ - ИФ) пообсуждал этот вопрос. Я готов поучаствовать в качестве посредника. Они знают друг друга уже много лет, говорят на своем птичьем языке достаточно уверенно. На самом деле я поддерживаю, есть, конечно, какие-то линии, через которые регулятор не переступит, но, тем не менее, точно совершенно тему нужно обговорить", - отметил Путин.