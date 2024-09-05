Краснов предложил "амнистировать" ряд организаций из Реестра недобросовестных поставщиков

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил "амнистировать" организации, которые непреднамеренно не смогли исполнить свои обязательства перед госзаказчиками.

"В результате они были внесены в Реестр недобросовестных поставщиков, хотя долгое время многие из них имели безупречную репутацию, не раз доказывали свою состоятельность. (...) Теперь исправить ситуацию возможно путем, условно говоря, объявления "амнистии" для включенных в Реестр организаций вследствие нарушения цепочек зарубежных поставок или иных негативных внешнеэкономических факторов", - сказал Краснов на Восточном экономическом форуме в четверг.

По его мнению, к таким компаниям следовало обеспечить более взвешенный подход.

Как считает генпрокурор, потенциал этих предпринимателей послужит дополнительным ресурсом развития экономики и рынка труда.

"Я поручил подготовить необходимые предложения в правительство, которые позволят пересмотреть ранее принятые антимонопольными органами решения. Разумеется, при условии выработки объективных критериев оценки непреднамеренности нарушений обязательств по государственным контрактам и наличия внешних помех для их исполнения", - заключил Краснов.