РФ будет направлять свою долю дивидендов от ВТБ на докапитализацию ОСК

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Дивиденды на акции ВТБ , принадлежащие государству, в ближайшие пять лет пойдут на финансирование "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), заявил журналистам глава банка Андрей Костин.

"У нас есть важное решение, нам президент и правительство одобрили то, что в ближайшие пять лет все дивиденды, которые мы направляли правительству, не беру частных. Частные дивиденды будут выплачиваться акционерам, как они должны были. Все дивиденды, которые получал главный акционер, будут целевым образом направляться на финансирование, на докапитализацию компании ОСК", - сказал Костин.

ВТБ последние три года не выплачивал дивиденды акционерам. Банк ожидает, что в базовом сценарии возобновит выплаты дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить 80 млрд рублей при прогнозе чистой прибыли на уровне около 520 млрд рублей. При этом менеджмент ВТБ допускал возможность выплаты дивидендов и раньше - по итогам работы в 2024 году. Банк сохраняет это стремление при условии исполнения требований ЦБ по капиталу, окончательное решение примет в январе следующего года, заявил Костин в четверг.

По оценке Минфина, дефицит денежных средств ОСК, которые необходимы на финансирование ее деятельности, погашение долгов и достройку убыточных заказов, составляет 1,029 трлн рублей. Кроме того, корпорации требуется не менее $5 млрд на строительство новой верфи во Владивостоке, а также средства на модернизацию существующих верфей на северо-западе страны.

Как рассказал Костин, программа развития ОСК будет фокусироваться на сохранении и улучшении работы в военной области, где на корпорацию приходится 95% госзаказа, и создании современного производства гражданских судов.

"Мы считаем, что как раз новая верфь позволит нам производить суда и танкеры, и даже газовозы, но в первую очередь контейнеровозы, балкеры, то есть все виды торговых судов размером до 300 метров. Достаточно большие суда, которых в России раньше никогда не строили", - отметил глава ВТБ .

Отвечая на вопрос об источниках инвестиций, Костин заявил, что помимо дивидендов ВТБ ищет "интересные" внебюджетные решения. "Мы надеемся, что сумеем найти необходимые средства за счет деятельности, в том числе и банка, каких-то не бюджетных дополнительных средств частного характера", - сказал он.