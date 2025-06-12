Дивиденды государства от ВТБ за 2024-2028 гг. пойдут на финансирование ОСК

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Доходы федерального бюджета в виде дивидендов ВТБ, выплаченных за 2024-2028 годы, будут направляться на финансирование деятельности "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), в том числе на модернизацию мощностей компании.

Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства поручил правительству в 6-месячный срок разработать механизм целевого финансирования деятельности ОСК за счет дивидендов ВТБ и обеспечить внесение в законодательство поправки для реализации распоряжения.

Наблюдательный совет ВТБ в конце апреля вопреки ожиданиям рынка рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 275,75 млрд рубле‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​й, из которых в пользу государства может быть выплачено 223,2 млрд рублей. Годовое общее собрание акционеров ВТБ состоится 30 июня 2025 года.

В сентябре прошлого года президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что дивиденды на акции банка, принадлежащие государству, в ближайшие пять лет пойдут на финансирование ОСК, которая находится в доверительном управлении ВТБ.

"У нас есть важное решение, нам президент и правительство одобрили то, что в ближайшие пять лет все дивиденды, которые мы направляли правительству, не беру частных. Частные дивиденды будут выплачиваться акционерам, как они должны были. Все дивиденды, которые получал главный акционер, будут целевым образом направляться на финансирование, на докапитализацию компании ОСК", - заявил тогда Костин.