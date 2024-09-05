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Минпромторг РФ поддерживает поэтапное снижение уровня беспошлинной интернет-торговли в ЕАЭС

На 2025 год порог сохранится

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ принципиально поддерживает поэтапное снижение порога беспошлинной электронной торговли в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), до какого уровня он будет снижен, пока является предметом дискуссии, сообщил "Интерфаксу" статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Самое главное, нам нужно соблюсти баланс между интересами производителей, интересами онлайн-ритейла и интересами торговых сетей, которым тоже нельзя терять объемы своих покупателей. Поэтому мы в целом поддерживаем концепцию поэтапного снижения уровня, с которого начинает уплачиваться пошлина. По большому счету, такое снижение позволит выровнять доступ к потребителю как у традиционных торговых сетей, так и у электронной торговли, чтобы эту разницу снивелировать, а также чтобы уйти от каких-то возможных ситуаций, при которых кто-то будет злоупотреблять каналом электронной коммерции для того, чтобы не платить эту пошлину", - объяснил он позицию министерства.

До какого уровня снижать порог беспошлинного ввода товаров e-commerce в ЕАЭС, остаётся предметом обсуждения. При этом, по словам замминистра, у ведомств есть время выработать позицию в течение 2025 года, так как принято решение о сохранении порога на следующий год на текущем уровне - 200 евро.

"Дискуссионным пока ещё остаётся вопрос, до какого уровня снижать этот порог. Мы со всеми министерствами проговорили сам механизм поэтапного снижения, но возникает вопрос, будет ли это ноль, либо это будет какой-то порог формата 50 или 100 евро. Почему? Потому что расходы на уплату пошлины, на оформление, на заполнение декларации могут быть даже больше стоимости товара", - сказал Чекушов.

Минпромторг РФ ЕАЭС интернет-торговля
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