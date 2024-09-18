Единая ставка ввозной пошлины для интернет-торговли в ЕАЭС может составить 5%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) опубликовала для обсуждения странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проект решения совета ЕЭК об установлении единой ставки таможенной пошлины на приобретаемые физлицами товары электронной торговли в размере 5%.

Обсуждение документа продлится до 8 октября.

Единый таможенный тариф должен начать действовать одновременно с вступлением в силу протокола о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, который выделяет электронную торговлю в отдельно регулируемый вид деятельности (протокол был подписан главами государств ЕАЭС в декабре 2025 года, сейчас проходит процедуры ратификации в странах союза).

В настоящее время при пересылке на территорию ЕАЭС товаров электронной торговли для физлиц действует ставка таможенной пошлины на уровне 15%. Исключение сделано для автотранспорта, в отношении которого размер пошлины устанавливается в зависимости от возраста машины и мощности двигателя (в проекте ЕЭК по установлению единого тарифа для интернет-торговли размер пошлины на автомобили оставлен на действующем уровне).

Одновременно с апреля 2024 года в союзе установлен порог беспошлинного ввоза товаров e-commerce для личного пользования в размере 200 евро и 31 кг. Предложения по поводу возможного изменения порога ЕЭК ещё не публиковала.

Российские регуляторы выступают за сохранение нормы беспошлинного ввоза товаров электронной торговли на 2025 год на текущем уровне с тем, чтобы в течение следующего года принять решение о его поэтапном изменении порога, говорил "Интерфаксу" статс-секретарь, замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

Россия, по его словам, в целом поддерживает его снижение. "Дискуссионным пока ещё остаётся вопрос, до какого уровня снижать этот порог. Мы со всеми министерствами проговорили сам механизм поэтапного снижения, но возникает вопрос, будет ли это ноль, либо это будет какой-то порог формата 50 или 100 евро", - говорил он в начале сентября.