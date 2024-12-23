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Российский автокомпонентный холдинг MGC Group купил местный завод Joyson Safety Systems

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российская автокомпонентная MGC Group (ООО "Эм Джи Си Груп"), созданная на базе консолидированных ранее российских активов канадской Magna, приобрела ульяновское предприятие по выпуску рулевых систем, ремней и подушек безопасности Joyson Safety Systems (ООО "Джойсон Сейфти Системс Рус").

По данным ЕГРЮЛ, сделка по приобретению 100% долей ульяновского ООО "Джойсон Сейфти Системс Рус" московским ООО "Эм Джи Си Груп" была закрыта к 20 декабря.

Joyson Safety Systems (JSS) - компания, созданная на базе активов японской Takata, производившей печально известные подушки безопасности. Фирма, которая вела свою историю с 1933 года, в 2018 года обанкротилась. Этому предшествовала серия инцидентов с гибелью людей из-за некачественной продукции и масштабные отзывные кампании по всему миру. Американская Key Safety Systems (KSS), принадлежащая китайской Ningbo Joyson Electronic, в 2018 г. приобрела активы Takata, переименовав компанию в JSS.

Выручка российского завода JSS в 2023 году, согласно его отчетности, составила около 3,9 млрд рублей, прибыль выросла вдвое, почти до 550 млн рублей. Основной заказчик продукции предприятия - "АвтоВАЗ", отгрузки которому в 2023 году сформировали более 90% его выручки. Небольшие партии поставлялись заводу AGR, Aurus и НАМИ.

ООО "Эм Джи Си Груп", выступающее покупателем российского предприятия JSS, было зарегистрировано в Москве в 2012 году как ООО "Делонж" и в 2021 году переименовано в ООО "Е-Мобиль". Под этим названием компания в 2023 приобретала теперь уже бывшие российские предприятия канадской Magna. В частности, петербургские ООО "Магна Санкт-Петербург" (сейчас переименовано в ООО "Петерформ Фасилили") и ООО "Питерформ" (ныне - ООО "Петерформ"), а также ООО "Магна Ситинг Нижний Новгород" (теперь - ООО "МС Ситинг Нижний Новгород") и ООО "Магна Ситинг Рус" (сейчас - ООО "МС Ситинг Рус"), зарегистрированные в Набережных Челнах. Чуть позже, в конце сентября 2023 года, в собственность "Е-Мобиля" перешло и основное юрлицо Magna - нижегородское АО "Магна Автомотив Рус" (ныне - АО "МС Автомотив").

Наиболее крупной из производственных автокомпонентных "дочек", приобретенных компанией, была компания "Питерформ", чей годовой оборот в докризисном 2021 году составлял 15 млрд рублей. Около 90% выручки формировали заказы штамповки от петербургского завода Hyundai, который теперь входит в группу AGR.

Владельцами ООО "Эм Джи Си Груп", основной вид деятельности которого с момента приобретения активов Magna успел смениться с железнодорожных пассажирских перевозок на разработку ПО, являются Ольга Савельева (99,99%) и Олег Теницкий (0,01%). Гендиректором компании является Павел Середа, в прошлом работавший гендиректором Горьковского автозавода, директором по развитию группы "ГАЗ" и главой дивизиона легких коммерческих и легковых автомобилей в ее структуре. С 2018 года Середа был заместителем гендиректора ГК "1520", где, согласно отрытым источникам, занимался консолидацией и формированием дивизиона железнодорожной автоматики и телемеханики.

MGC Group этой весной фигурировала в пресс-релизе Минпромторга. В конце мая курирующий автопром замминистра Альберт Каримов посетил нижегородскую производственную площадку группы. В сообщении министерства отмечалось, что Каримов и Середа "обсудили перспективы сотрудничества группы с российскими автопроизводителями, локальными производителями и поставщиками материалов, наметили планы по расширению географии присутствия холдинга". Министерство сообщало, что MGC Group объединяет 11 заводов - "производственных дивизионов, на которых выпускаются детали интерьера и экстерьера из пластика, стекла для автомобилей, реализуются операции по раскрою и сборке сидений, штамповке и сварке металлических элементов кузова, а также систем пассивной безопасности".

Takata ГАЗ Joyson Safety Systems Олег Теницкий MGC Group Magna Павел Середа
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