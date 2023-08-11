Канадская Magna продала автокомпонентные заводы в РФ неизвестной компании

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Канадский производитель автокомпонентов Magna International, год назад отразивший в отчетности $376 млн списаний из-за приостановки операций в РФ, продал российские активы не известной на рынке компании "Е-Мобиль", следует из данных ЕГРЮЛ.

ООО "Е-Мобиль" (ранее - ООО "Делонж"), зарегистрированное в Москве в 2012 году, стало владельцем 100% долей в четырех "дочках" канадского производителя компонентов - петербургских "Магна Санкт-Петербург" и "Питерформ", а также "Магна Ситинг Нижний Новгород" и "Магна Ситинг Рус", зарегистрированных в Татарстане.

Компании занимались производством автокомпонентов, в частности, сидений для работавших в РФ иностранных автопроизводителей. Наиболее крупной из проданных "дочек" была "Питерформ", чей годовой оборот в 2022 году составил 2,7 млрд руб. против 15 млрд руб. годом ранее. Около 90% выручки компании, согласно ее отчетности, приходилось на петербургский завод Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфэктуринг Рус", ХММР). В течение года ООО "Питерформ" приостановило производство и уволило более 600 сотрудников, отразив в отчетности 1,8 млрд руб. убытка.

Владельцем компании "Е-Мобиль", основным видом деятельности которой значатся железнодорожные пассажирские перевозки, являются Ольга Савельева (99,99%) и Олег Теницкий (0,01%), который вошел в капитал в апреле этого года. До 2017 года ООО принадлежало бывшему советнику главы Уралвагонзавода (УВЗ) Игорю Тимошину. По мнению источников газеты "Коммерсантъ", сделка по продаже активов Magna могла быть совершена в интересах крупного покупателя, который решил не афишировать себя в условиях санкций. Один из собеседников издания говорит, что речь идет об экс-главе УВЗ Олеге Сиенко.

В отчетности за II квартал текущего года Magna сообщила, что российские активы были проданы за $15 млн, отразив аналогичный объем списаний. Ранее канадский производитель уже сообщал о списаниях от приостановки производств в РФ на $376 млн по итогам II квартала 2022 года. В частности, расходы по обесценению российских активов были на уровне $173 млн, резерв на покрытие убытков от пересчета валюты - $203 млн. Компания отмечала, что возобновление простаивающих производств возможно не ранее 2024 года.

Magna входит в тройку крупнейших мировых производителей автокомпонентов. Основной драйвер продаж компании - аккумуляторы и электроника для электромобилей. География Magna включает 27 стран и более 340 сборочных линий. Компания снабжает базовыми комплектующими заводы Volkswagen, Toyota, GM, Ford, Tesla и других крупных мировых автоконцернов. Активы Magna, поставлявшей комплектующие на российские автозаводы, есть под Петербургом, в Калуге и Поволжье, где была сосредоточена сборка машин иностранных марок.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка российского представительства Magna (АО "Магна Автомотив Рус") в 2022 году упала на 78,2%, до 3,2 млрд руб.; чистый убыток составил около 1,5 млрд руб. против прибыли в 1,9 млрд руб. в 2021 году. Компания пока не передавалась российскому владельцу.