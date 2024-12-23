Аналитик Jefferies спрогнозировал рост котировок Broadcom в 2025 году на 37%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Аналитик финансовой компании Jefferies Блейн Кертис улучшил целевую цену для акций американского производителя микрочипов Broadcom до $300 с $225 за бумагу и подтвердил рекомендацию "покупать".

Новая целевая цена предусматривает рост на 37% в ближайшие 12 месяцев по сравнению с текущими котировками. С начала 2024 года капитализация Broadcom выросла почти вдвое, до $1,03 трлн.

Кертис считает акции Broadcom лучшим выбором в полупроводниковом секторе за счет большого потенциала к росту в сегменте специализированных микросхем, которые используются в технологиях искусственного интеллекта. Такие микросхемы сейчас стоят менее $5 тыс., но по мере усложнения технологий их стоимость может вырасти до десятков тысяч долларов, отмечает эксперт.

Сама компания оценила глобальный рынок микросхем для ИИ в $60-90 млрд к 2027 году.

Кертис прогнозирует, что Broadcom получит чистую прибыль в расчете на акцию в размере $10,11 в 2027 календарном году, однако отмечает, что показатель может превысить $12 на акцию, если мировой рынок достигнет хотя бы нижней границы прогноза компании.