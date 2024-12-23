Поиск

Аналитик Jefferies спрогнозировал рост котировок Broadcom в 2025 году на 37%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Аналитик финансовой компании Jefferies Блейн Кертис улучшил целевую цену для акций американского производителя микрочипов Broadcom до $300 с $225 за бумагу и подтвердил рекомендацию "покупать".

Новая целевая цена предусматривает рост на 37% в ближайшие 12 месяцев по сравнению с текущими котировками. С начала 2024 года капитализация Broadcom выросла почти вдвое, до $1,03 трлн.

Кертис считает акции Broadcom лучшим выбором в полупроводниковом секторе за счет большого потенциала к росту в сегменте специализированных микросхем, которые используются в технологиях искусственного интеллекта. Такие микросхемы сейчас стоят менее $5 тыс., но по мере усложнения технологий их стоимость может вырасти до десятков тысяч долларов, отмечает эксперт.

Сама компания оценила глобальный рынок микросхем для ИИ в $60-90 млрд к 2027 году.

Кертис прогнозирует, что Broadcom получит чистую прибыль в расчете на акцию в размере $10,11 в 2027 календарном году, однако отмечает, что показатель может превысить $12 на акцию, если мировой рынок достигнет хотя бы нижней границы прогноза компании.

Broadcom Jefferies Блейн Кертис США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Выручка Telegram в 2024 г. превысила $1 млрд, компания впервые вышла на прибыль

Выручка Telegram в 2024 г. превысила $1 млрд, компания впервые вышла на прибыль

"Соник-3" обошел "Муфасу" в премьерный уикенд в Северной Америке

"Соник-3" обошел "Муфасу" в премьерный уикенд в Северной Америке

Апелляция согласилась с требованием ФНС к одному из юрлиц IKEA на 9,3 млрд руб.

Апелляция согласилась с требованием ФНС к одному из юрлиц IKEA на 9,3 млрд руб.

Работники Starbucks проводят 5-дневную забастовку

Honda и Nissan намерены объединиться до августа 2026 года

Honda и Nissan намерены объединиться до августа 2026 года

ЦБ отнес к зоне самых высоких рисков недобросовестных действий в ОСАГО 4 региона

ЦБ отнес к зоне самых высоких рисков недобросовестных действий в ОСАГО 4 региона

Российский автокомпонентный холдинг MGC Group купил местный завод Joyson Safety Systems

Право МФО не раскрывать чувствительную к санкциям информацию продлено на 2025 г.

Право МФО не раскрывать чувствительную к санкциям информацию продлено на 2025 г.

Brent подорожала до $73,27 за баррель

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии126 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2066 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5591 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });