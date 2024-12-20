Глава Broadcom ждет активных инвестиций техгигантов в ИИ до конца десятилетия

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Технологические гиганты продолжат активно вкладываться в искусственный интеллект (ИИ) до конца десятилетия, считает главный исполнительный директор американского производителя полупроводниковой продукции Broadcom Хок Тан. Он заявил об этом Financial Times.

По его словам, клиенты из Кремниевой долины составляют планы инвестиций в ИИ-инфраструктуру на "три-пять лет в очень большой спешке".

"Они инвестируют на полной скорости, - отметил он. - Они остановятся, когда у них иссякнут деньги или акционеры положат этому конец".

Broadcom не раскрывает заказчиков своих чипов, но аналитики говорят, что компания разрабатывала кастомные процессоры для ускорения обучения и развертывания ИИ-систем в сотрудничестве с Google (входит в Alphabet Inc. ), Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и китайской ByteDance (владелец TikTok).

По сообщениям СМИ, Broadcom также сотрудничает с OpenAI и Apple Inc., помогая им в разработке собственных серверных ИИ-чипов.

Кроме того, Тан дал понять, что Broadcom не двигается в сторону покупки испытывающей трудности Intel Corp.. CEO сказал, что значительную часть его ресурсов и внимания забирают ИИ-чипы и просьб о взаимодействии с этой компанией ему не поступало.

"Я могу заключить сделку, только если она подразумевает какую-то активность, - отметил он. - Это значит, что кто-то должен прийти ко мне и попросить. После Qualcomm я понял одну вещь: никаких враждебных поглощений".

В 2018 году американские власти заблокировали враждебное поглощение Qualcomm Inc. со стороны Broadcom. Ранее в этом году СМИ сообщали об интересе Qualcomm к Intel.