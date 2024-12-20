Поиск

Глава Broadcom ждет активных инвестиций техгигантов в ИИ до конца десятилетия

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Технологические гиганты продолжат активно вкладываться в искусственный интеллект (ИИ) до конца десятилетия, считает главный исполнительный директор американского производителя полупроводниковой продукции Broadcom Хок Тан. Он заявил об этом Financial Times.

По его словам, клиенты из Кремниевой долины составляют планы инвестиций в ИИ-инфраструктуру на "три-пять лет в очень большой спешке".

"Они инвестируют на полной скорости, - отметил он. - Они остановятся, когда у них иссякнут деньги или акционеры положат этому конец".

Broadcom не раскрывает заказчиков своих чипов, но аналитики говорят, что компания разрабатывала кастомные процессоры для ускорения обучения и развертывания ИИ-систем в сотрудничестве с Google (входит в Alphabet Inc. ), Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и китайской ByteDance (владелец TikTok).

По сообщениям СМИ, Broadcom также сотрудничает с OpenAI и Apple Inc., помогая им в разработке собственных серверных ИИ-чипов.

Кроме того, Тан дал понять, что Broadcom не двигается в сторону покупки испытывающей трудности Intel Corp.. CEO сказал, что значительную часть его ресурсов и внимания забирают ИИ-чипы и просьб о взаимодействии с этой компанией ему не поступало.

"Я могу заключить сделку, только если она подразумевает какую-то активность, - отметил он. - Это значит, что кто-то должен прийти ко мне и попросить. После Qualcomm я понял одну вещь: никаких враждебных поглощений".

В 2018 году американские власти заблокировали враждебное поглощение Qualcomm Inc. со стороны Broadcom. Ранее в этом году СМИ сообщали об интересе Qualcomm к Intel.

Apple Inc Broadcom ByteDance Google Meta Intel Qualcomm
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набиуллина считает, что пауза в повышении ставки не повлияет на курс рубля

Набиуллина подумает об улучшении коммуникации с рынком по решениям ЦБ по ставке

Набиуллина предупредила о долгом периоде жестких денежно-кредитных условий

Набиуллина предупредила о долгом периоде жестких денежно-кредитных условий

В Amazon началась крупнейшая в истории компании забастовка

Биткойн упал ниже $100 тыс. и продолжает дешеветь

Акции и расписки девелоперов взлетели на 9-13% на решении ЦБ по ставке

Отклонение экономики России вверх от сбалансированного роста остается значительным

Рынок акций РФ рванул вверх на решении ЦБ не менять ставку

Рынок акций РФ рванул вверх на решении ЦБ не менять ставку
Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии120 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ21 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5579 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова13 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });