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Структура Газпромбанка купила у Струкова 22% "Южуралзолота"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Компания "ААА Управление Капиталом", входящая в группу Газпромбанка, приобрела у президента и основного акционера "Южуралзолота" (ЮГК, ПАО "Южуралзолото группа компаний") Константина Струкова 22% акций компании.

Как сообщает ЮГК, денежные средства, полученные в результате сделки, после выплаты налогов, Струков направит на полное погашение долговых обязательств связанных сторон, поручителем по которым является ЮГК.

На конец июня ЮГК выступала поручителем по кредитным линиям связанных сторон на 30 млрд рублей. Но 10 июля по кредитному договору между Газпромбанком и "МелТЭКом" – угольной компанией, связанной с семьей Струковых, – было погашено 10 млрд рублей и сумма поручительств ЮГК снизилась до 22,9 млрд рублей, следует из материалов ЮГК и "МелТЭКа".

Исходя из последней цены торгов акциями ЮГК на Мосбирже, пакет 22% оценивается в 36,1 млрд рублей.

"Вхождение в капитал ЮГК инвестора в лице одной из крупнейших инвестиционных компаний нашей страны подтверждает привлекательность инвестиционной истории ЮГК и дает высокую оценку перспективам нашей компании. Прекращение обязательств, по которым ЮГК выступает поручителем, наряду с поэтапным уменьшением задолженности самой ЮГК существенно укрепят кредитный профиль компании", - отметил Струков (его слова приводятся в сообщении).

Ожидается, что "ААА Управление Капиталом" номинирует одного из девяти членов совета директоров ЮГК.

По итогам сделки Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с долей 67,85%, free float – 10,15%.

"Южуралзолото" – одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов – Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия).

Газпромбанк ЮГК Южуралзолото ААА Управление Капиталом Константин Струков
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