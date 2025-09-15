Акционеры ЮГК 14 ноября изберут новый совет директоров

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры "Южуралзолота" (ЮГК) на внеочередном собрании 14 ноября изберут новый совет директоров.

Как сообщила компания, дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 24 сентября.

Действующий состав совета директоров ЮГК был избран на годовом собрании в конце июня, вскоре после этого суд принял решение о передаче государству контроля в компании.

Ни действующий состав совета директоров, ни кандидатов в новый ЮГК не раскрывает.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером до недавнего времени был Константин Струков, но с середины июля по решению суда 67% золотодобытчика перешло государству.