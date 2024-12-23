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"Т-Инвестиции" ждут устойчивого позитивного тренда на рынке акций РФ не ранее весны

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Устойчивый позитивный тренд на российском рынке акций может сформироваться не ранее весны 2025 года, говорится в стратегии "Т-Инвестиций". По мнению аналитиков брокера, это произойдет вслед за разворотом денежно-кредитной политики Банка России и при "как минимум не ухудшившихся" геополитических и внешних условиях.

Базовый сценарий экспертов предполагает, что текущий уровень ключевой ставки в 21% станет пиком цикла ужесточения политики ЦБ.

"В первом квартале 2025 года регулятор может занять выжидательную позицию для оценки эффекта уже реализованного ужесточения. Значительное торможение кредитования и продолжение охлаждения экономики (в том числе потребительского спроса) должны подготовить почву для разворота монетарной политики во втором квартале. С учетом рекордного уровня ставок их снижение в отсутствие значимых внешних шоков может происходить весьма быстро. Поэтому ждем ключевую ставку на уровне 13% к концу 2025 года и дальнейшего ее снижения в 2026 году", - пишут они.

По расчетам аналитиков, в случае снижения ставки до 13% к концу 2025 года индекс МосБиржи может вырасти до 3300 пунктов, обеспечив при этом еще и дивидендную доходность в размере 10%.

Наиболее стабильно в 2025 году будут выглядеть бумаги экспортеров, считают эксперты: котировки этих акций почти никак не отразили осеннего ослабления рубля, при этом бизнесы данных компаний в наименьшей степени подвержены рискам замедления российской экономики.

Компании потребительского сектора, прогнозирует брокер, могут столкнуться с замедлением инфляции и потребительской активности на фоне охлаждения розничного кредитования и постепенного снижения темпов роста заработных плат: это затормозит рост средних чеков у ритейлеров, а также окажет негативное влияние на объемы продаж.

IT-сектор, полагают аналитики, может быть одним из немногих, чьи акции продолжат расти: рынок уже ждет значительного роста финансовых показателей, особенно прибыли.

"Бумаги девелоперов будут испытывать сильное давление, пока инвесторы не получат сигналы о смягчении риторики Банка России в отношении продолжительности цикла жесткой денежно-кредитной политики. Также негативным фактором для акций и бизнеса застройщиков выступает отмена льготной ипотеки, которая уже приводит к значительному сокращению спроса на рынке недвижимости. Финансовый сектор находится под давлением политики Банка России и в следующем году, скорее всего, будет восстанавливать метрики достаточности капитала. Здесь сложно ожидать роста, но и серьезных причин для беспокойства не так много", - пишут эксперты.

Среди дивидендных историй, по их мнению, привлекательно выглядит X5: компания может выплатить накопленную за прошлые периоды прибыль в 2025 году после завершения переноса акционерного владения на российскую холдинговую структуру. Эксперты ожидают выплаты в размере 714 рублей на акцию, что соответствует доходности в размере более чем 25%.

Также с точки зрения дивидендной доходности интересно могут выглядеть акции "Трубной металлургической компании", ПАО "МТС", "Магнита" и "Сургутнефтегаза" (привилегированные акции).

В базовом сценарии "Т-Инвестиции" ждут "мягкой посадки" российской экономики в следующем году. Замедление роста экономики произойдет на фоне жестких кредитных условий, значительного роста налоговой нагрузки на бизнес, а также сохранения высокой внешней неопределенности. Текущая недооценка рубля, как прогнозируют эксперты, на горизонте 12 месяцев сойдет на нет по мере подстройки внешних расчетов к санкционным изменениям. В более долгосрочной перспективе одним из ключевых источников неопределенности для рубля станет динамика сырьевых цен.

Базовый макропрогноз "Т-Инвестиций"

2025г 2026г 2027г
Рост реального ВВП (г/г) 0,6% 1,6% 2,4%
Инфляция на конец года 6% 4,4% 4%
Ключевая ставка на конец года 13% 10% 8%
Средний курс USD/RUB (руб./$1) 97,4 100,4 103
Средний курс CNY/RUB (руб./юань) 13,7 14,8 15,2

Зависимость курса рубля от цен на нефть на 2025г:

Стоимость российской нефти ($/барр.) 100 90 80 68 (базовый) 60 50 40
Средний курс USD/RUB за год (руб./$1) 85,1 89,7 93,1 97,4 101,2 107,7 117,5
Средний курс CNY/RUB за год (руб./юань) 11,6 12,3 12,7 13,7 14,3 15,1 16,5

X5 Магнит Сургутнефтегаз Т-Инвестиции Банк России Мосбиржа ТМК
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