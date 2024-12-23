Темпы роста ипотеки в ноябре замедлились до 0,4%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Темпы роста ипотеки в ноябре, по предварительным данным, замедлились до 0,4% после 0,7% в октябре, сократились выдачи и льготных, и рыночных кредитов, говорится в материале ЦБ о развитии банковского сектора.

Выдачи ипотеки с господдержкой в ноябре сократились на 18%, до 203 млрд с 248 млрд руб. в октябре. По "Семейной ипотеке" было предоставлено около 166 млрд руб. кредитов, что на 12% меньше, чем месяцем ранее (190 млрд руб.), что отчасти объясняется временным исчерпанием лимитов, сказано в обзоре.

В конце октября общий лимит по программе был увеличен на 350 млрд руб., но крупные банки быстро его выбрали и временно приостановили выдачи. Сейчас Минфин России прорабатывает вопрос отмены лимитов.

Помимо лимитов, на доступность ипотеки влияет и то, что банки зачастую предлагают минимальный первоначальный взнос 20,1% по госпрограммам, только если жилье приобретается у аккредитованного застройщика (в остальных случаях - 50%), что подразумевает комиссию, увеличивающую стоимость жилья. Такие комиссии повышают маржинальность, так как сейчас спред между госсубсидией (+2 п.п. к ключевой ставке) и стоимостью нового фондирования (ставки по вкладам достигают 22% и даже выше) меньше 1%, что ниже целевого уровня банков, отмечает ЦБ.

Кроме того, замедляются выдачи новых траншей по старым льготным кредитам (главным образом в индивидуальном жилищном строительстве, где основной объем строительства приходится на летний период. По нашим оценкам, в ноябре их объем составил около 15 млрд руб. по сравнению с 29 млрд руб. в октябре.

Выдачи рыночной ипотеки в ноябре сократились на 40%, до 71 млрд со 119 млрд руб. в октябре из-за роста ставок.

Потребительское кредитование в ноябре, по предварительным данным, выросло на 0,1% после снижения на 0,3% в октябре на что повлияла жесткая денежно-кредитная и макропруденциальная политика (с 1 сентября были повышены макронадбавки практически по всем необеспеченным ссудам, кроме того, в четвертом квартале действуют более жесткие макропруденциальные лимиты), говорится в обзоре.

Рост автокредитования в ноябре составил 1,2% после 1,9% в октябре. Рост перешел к более сдержанным темпам после повышения утилизационного сбора с 1 октября 2024 года (в марте- сентябре ежемесячный прирост был 4-5%).