ЦБ сможет менять требования к периоду охлаждения или отменять его для отдельных кредиторов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Банк России сможет менять требования к периоду охлаждения при выдаче потребкредитов или вовсе не устанавливать его для отдельных кредиторов, которые эффективно реализуют антифрод-мероприятия.

Это право регулятора предусмотрено в законопроекте (№804702-8), который вводит обязанность для банков и микрофинансовых организаций (МФО) выдавать потребительские кредиты и займы с отсрочкой (периодом охлаждения) продолжительностью минимум 4 часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. руб. и 48 часов при займе свыше 200 тыс. руб. Он был внесен в Госдуму в понедельник группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно документу, Банк России будет устанавливать критерии оценки эффективности мероприятий по противодействию заключению договоров потребительского кредита без согласия клиента. Если на протяжении более чем двух кварталов банк соответствует критериям оценки, ЦБ сможет увеличить предельные суммы потребкредита или предельного лимита кредитования и (или) сократить сроки передачи средств заемщику по сравнению с требованиями к периоду охлаждения.

Также ЦБ сможет предоставить банку право использовать собственные методики оценки заключения договоров (совершения операций) без добровольного согласия клиента при проведении антифрод-процедур. При этом Банк России будет вправе снова ввести для кредитора требования по периоду охлаждения, если в течение одного квартала у такого кредитора неоднократно выявлены факты выдачи кредитов без согласия клиента или нарушения при проведении антифрод-мероприятий.

Объем кредитных средств, выданных клиентам и переданных затем без добровольного согласия клиента злоумышленникам, за период с IV квартала 2022 года по III квартал 2023 года составил 4,4 млрд рублей, согласно представленной кредитными организациями статистике. Банком России было установлено, что около половины кредитных (заемных) средств, выданных обманутым гражданам, после их получения были переданы мошенникам, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Предлагаемая отсрочка в получении денежных средств даст заемщикам дополнительное время для тщательного анализа своих действий. За указанный период гражданин сможет обдумать цели, на которые он занимает средства и понять, что находится под влиянием мошенника, а также посоветоваться с родственниками и друзьями, и, при необходимости, обратиться в кредитную организацию или правоохранительные органы с информацией о мошеннических действиях", - сказано в пояснительной записке.

Кроме того, банки должны будут ограничить внесение наличных на счет через вновь токенизированные (цифровые) карты на сумму более 50 тыс. рублей в течение 48 часов с момента выпуска такой карты. Этот канал хищения денег является основным, отмечается в документе.

Уполномоченный представитель Банка России в кредитной организации будет вправе запрашивать информацию о пресечении вышеописанных мошеннических действий, на основании которой будет оцениваться эффективность антифрод-мероприятий.

Обмен данными с БКИ и требования к МФО

Законопроект также вводит требование об обмене информацией между кредиторами и бюро кредитных историй (БКИ) в режиме, близком к реальному времени. В рамках такого обмена кредитор будет обязан передавать (запрашивать) и учитывать информацию из всех квалифицированных бюро кредитных историй.

Государственный реестр БКИ содержит шесть организаций. Четыре из них составляют квалифицированные бюро кредитных историй: Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Объединенное кредитное бюро (ОКБ), "БКИ КредитИнфо", "БКИ Скоринг Бюро" (ранее "Эквифакс").

Микрофинансовые организации будут обязаны зачислять заемные средства на счет, только в случае если сведения о заемщике и получателе денег совпадают. Также они должны будут разработать внутренний регламент по противодействию выдачи кредита без добровольного согласия заемщика. Кроме того, для более эффективной борьбы с мошенниками МФО получат доступ к базе данных о неправомерных транзакциях.

ЦБ ведет базу данных о случаях и попытках переводов средств без согласия клиентов, которая формируется на основе данных банков и операторов платежных систем. Если клиент сообщал об обмане, то данные о получателе средств (например, номер счета или другие реквизиты мошенника) попадут в базу регулятора.

Ожидается, что основные положения законопроекта вступят в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. Вместе с тем для МФО обязанность зачислять денежные средства только при условии совпадения сведений о заемщике и получателе денежных средств вступит в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования. Доступ к базе данных Банка России будет предоставлен через год, одновременно с положениями, предусматривающими предоставление МФО информации в такую базу. Нормы о направлении информации кредиторами в бюро кредитных историй вступят в силу с 1 января 2027 года.