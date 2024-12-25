Дума рассмотрит поправки о "периоде охлаждения" в потребкредитовании в приоритетном порядке

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о "периоде охлаждения" от момента подписания клиентами кредитного договора до получения ими средств Госдума рассмотрит в приоритетном порядке, сообщил в Telegram спикер палаты Вячеслав Володин.

Он напомнил, что внесенный в Госдуму 23 декабря законопроект № 804702-8 предлагает установить при выдаче кредита "период охлаждения", в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа - для сумм от 50 до 200 тысяч рублей; 48 часов - для сумм от 200 тысяч рублей.

"Это время люди смогут использовать для более тщательного анализа необходимости денежных средств, дополнительной оценки своей платежеспособности, консультаций с родственниками и друзьями. Если появятся подозрения на действия мошенников - обратиться в полицию", - объяснил спикер.

Этот вопрос поднимался и на "Прямой линии" президента Владимира Путина, отметил он.

"В большинстве случаев доверчивых граждан под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег. По данным одного из крупнейших российских банков, через такие схемы у людей в этом году преступники похитили 250 миллиардов рублей", - написал Володин.