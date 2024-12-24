В ЦБ ожидают, что инфляция в РФ по итогам 2024 года составит 9,6-9,8%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ по итогам 2024 года составит около 9,6-9,8%, считает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

"У нас осталось две недели до конца года, но даже в течение этого периода еще могут выстрелить какие-то факторы и волатильные позиции. В целом, думаю, инфляция будет около 9,6-9,8% по году", - сообщил Ганган в интервью "Интерфаксу".

Октябрьский прогноз Банка России предусматривал инфляцию в 2024 году в диапазоне 8-8,5%. Инфляция на 16 декабря составляла 9,5%.

Годовая инфляция достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться, отметил Ганган.

"В силу эффекта базы, т.е. относительно низких темпов роста цен в начале прошлого года, с большой вероятностью, в течение первого квартала 2025 года мы будем видеть рост показателя годовой инфляции. При этом текущие темпы роста цен будут замедляться. Пика годовая инфляция, вероятно, достигнет в апреле, после чего в терминах "год к году" инфляция начнет активно снижаться", - заявил глава департамента ЦБ.

Дезинфляционные тренды будут проявляться в течение всего первого полугодия 2025 года. Они будут нарастать по мере того, как все больше будет проявляться эффект ужесточения денежно-кредитных условий и охлаждения кредитования, добавил он.

Прогноз по инфляции на 2025 год Ганган не назвал. В октябре ЦБ прогнозировал инфляцию в следующем году в размере 4,5-5%.

"Баланс рисков пока значимо не изменился, есть как новые проинфляционные факторы, так и новые дезинфляционные факторы, в том числе связанные с более активным охлаждением кредитной активности. Как в итоге этот баланс сместился, мы скажем в феврале, и тогда же дадим непосредственно количественный прогноз инфляции по 2025 году", - отметил он.