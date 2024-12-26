В ЦБ планируют удерживать ставку на высоком уровне "до победы над инфляцией"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Банк России, продолжая бороться с избыточным спросом, намерен удерживать ключевую ставку на высоком уровне "до победы над инфляцией".

"С этим избыточным спросом, превышающим возможности производства, Банк России и борется, поэтапно повысив ставку до 21% и намереваясь удерживать ее на высоких уровнях до победы над инфляцией", - говорится в ответах регулятора на вопросы в чат-боте в Телеграме.

ЦБ отмечает, что ажиотажного спроса давно нет, но есть довольно устойчивый высокий спрос, который до недавнего времени подпитывался масштабным кредитованием и бюджетными стимулами. Этот спрос в условиях ограниченных возможностей производства вызывает устойчивый рост цен. "Не такой сильный, как в марте-апреле 2022 года, но устойчивый рост цен", - подчеркивает Банк России.

ЦБ 20 декабря принял неожиданное решение для рынка, сохранив ставку на уровне 21%. Большинство аналитиков ожидали ее повышения на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 23% годовых.

"В декабре 2024 года Банк России сделал паузу в повышении ставки, увидев сильное замедление в кредитовании. Это замедление во многом связано с плановой отменой тех самых регуляторных послаблений, которые были нужны в 2022 году. Теперь же предстоит оценить, достаточно ли достигнутой жесткости денежно-кредитной политики, чтобы победить инфляцию. Нужно будет смотреть не только на темпы кредитования, но и на темпы роста сбережений, потребительские настроения, инфляционные ожидания, а также на несомненно очень важный фактор – бюджетную политику. Ожидается, что вклад бюджета в 2025 году будет более сдерживающим, дезинфляционным", - подчеркивает регулятор.

Инфляция в России по итогам 2024 года составит около 9,6-9,8%, сообщил ранее в интервью "Интерфаксу" директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. Из расчетов на основе последних недельных данных Росстата следует, что инфляция в годовом выражении 23 декабря ускорилась до 9,58% с 9,50% на 16 декабря.