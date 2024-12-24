Поиск

Объем оплат по QR-коду за 9 месяцев 2024 г. вырос до 2,6 трлн руб.

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сумма покупок по QR-коду с января по сентябрь 2024 года выросла до 2,6 трлн руб., с помощью биометрии - до 7,8 млрд руб., говорится в сообщении ЦБ РФ.

Объем операций по картам за девят месяцев снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года. Почти удвоился объем платежей электронными денежными средствами, с которыми активно работают маркетплейсы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число терминалов по приему безналичных платежей превысило 4,8 млн штук, за три квартала 2024 года их количество увеличилось на 341 тыс.

Отчетность участников рынка платежных услуг с 2024 года представляется по новым формам. Получаемая информация позволяет проследить современные тренды на рынке, востребованность инструментов и технологий, которые предоставляет платежная инфраструктура. Так, обновленная статистика включает в том числе операции, совершенные с помощью биометрии и QR-кодов. Постепенно состав публикуемых данных будет расширяться, отмечает ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

American Airlines приостановила полеты из-за технических проблем

American Airlines приостановила полеты из-за технических проблем

ФАС считает, что изменение цен на бензин и ДТ на АЗС по итогам года не превышает уровень инфляции

Белый дом обдумывает возможность новых санкций против энергетического сектора РФ

Белый дом обдумывает возможность новых санкций против энергетического сектора РФ
Инфляция в России

В ЦБ ожидают, что инфляция в РФ по итогам 2024 года составит 9,6-9,8%

Банки будут обязаны тормозить на два дня подозрительные операции с цифровыми рублями

Банки будут обязаны тормозить на два дня подозрительные операции с цифровыми рублями

Процедура банкротства экс-совладельца ПСБ Алексея Ананьева продлена до июня 2025 года

Запрет экспорта риса и рисовой крупы из России продлен до 30 июня 2025 года

Запрет экспорта риса и рисовой крупы из России продлен до 30 июня 2025 года

Правительство скорректировало критерии биржевой продажи топлива 5-го класса

Нефть Brent подорожала до $72,98 за баррель

Нефть Brent подорожала до $72,98 за баррель
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии128 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России37 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов175 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });