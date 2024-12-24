Объем оплат по QR-коду за 9 месяцев 2024 г. вырос до 2,6 трлн руб.

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сумма покупок по QR-коду с января по сентябрь 2024 года выросла до 2,6 трлн руб., с помощью биометрии - до 7,8 млрд руб., говорится в сообщении ЦБ РФ.

Объем операций по картам за девят месяцев снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года. Почти удвоился объем платежей электронными денежными средствами, с которыми активно работают маркетплейсы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число терминалов по приему безналичных платежей превысило 4,8 млн штук, за три квартала 2024 года их количество увеличилось на 341 тыс.

Отчетность участников рынка платежных услуг с 2024 года представляется по новым формам. Получаемая информация позволяет проследить современные тренды на рынке, востребованность инструментов и технологий, которые предоставляет платежная инфраструктура. Так, обновленная статистика включает в том числе операции, совершенные с помощью биометрии и QR-кодов. Постепенно состав публикуемых данных будет расширяться, отмечает ЦБ.