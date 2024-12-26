Сбербанк запустил в Таджикистане сервис оплаты по QR-коду для россиян

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк запустил в Таджикистане сервис оплаты по QR-коду для российских туристов, сообщила пресс-служба банка.

Функционал этого сервиса станет массово доступен в 2025 году.

Для проведения платежа нужно отсканировать QR-код камерой в приложении Сбербанка.

Предполагается, что оплата будет доступна более чем на 50 тысячах торгово-сервисных точек по всему Таджикистану, включая большинство популярных у туристов магазинов и ресторанов.

В 2025 году Сбербанк планирует тиражировать эту технологию и в других странах, имеющих свои собственные QR для оплаты товаров и услуг.