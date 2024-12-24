Доля дружественных стран в неэнергетическом несырьевом экспорте РФ достигла 84%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российские экспортеры увеличили поставки несырьевой неэнергетической продукции на рынки дружественных стран: в 2024 году доля этих направлений в несырьевом неэнергетического экспорте (ННЭ) из РФ составляет 84% против 81,8% в 2023 году и 60,5% в досанкционном 2021 году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Первое, что мы предприняли - увеличение доли поставок продукции на рынки дружественных стран. С 2021 года доля дружественных стран в поставках российских экспортеров выросла более чем на 20%: с 60,5% до 81,8% в 2023 году и до 84% на текущий момент. Здесь речь идет о таких странах, как традиционные для поставок нашей продукции страны СНГ, а также Индия, ОАЭ, Китай, Иран и многие другие. Второе - это выход на новые рынки, на которых российская продукция не была так масштабно представлена. Тут речь идет о странах Африки, Латинской Америки", - рассказал он.

Комментируя снижение объемов ННЭ в последние два года, Алиханов заявил, что РФ "приблизилась к тому, чтобы полностью нивелировать негативные эффекты от санкций в отношение всего ННЭ и продолжить свое движение вверх".

Как сообщалось, объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2023 году сократился до $146,3 млрд с $190,4 млрд в 2022 году. Исторический рекорд по объему ННЭ был достигнут РФ в 2021 году, когда показатель составил $194,2 млрд.

"Действительно, в последние два года наблюдалось снижение несырьевого неэнергетического экспорта. Это произошло, в том числе из-за разрушения устоявшихся логистических цепочек, проблем с транспортировкой продукции и иных санкционных ограничений. При этом Минпромторг России всегда был нацелен на достижение высоких показателей в ННЭ, такие цели были установлены в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - отметил глава министерства.

"Уверен, что, продолжая такое поступательное движение, мы достигнем поставленных результатов по наращиванию к 2030 году ННЭ на две трети к уровню 2023 года", - отметил министр.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" предполагает увеличение к 2030 году объема ННЭ на две трети относительно уровня 2023 года.