Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ в 2023 г. сократился на 23%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России в 2023 году сократился на 23%, до $146,3 млрд с $190,4 млрд в 2022 году, говорится в презентации Минпромторга РФ ко Дню промышленности в рамках выставки "Россия".

"В настоящее время по объективным причинам объемы поставок на внешние рынки временно снизились. Восстановление мы связываем с переориентацией экспортных потоков в направлении Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки", - прокомментировал статистику по ННЭ вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он напомнил, что исторический рекорд по объему ННЭ был достигнут РФ в 2021 году, когда показатель составил $194,2 млрд. "Основной вклад внесли отрасли металлургии, химии и машиностроения. Тем самым промышленность вкупе с аграрным сектором запустили процессы структурной перестройки экспортных доходов нашей страны. Если в 2014 году доля несырьевого неэнергетического экспорта в общем объеме внешних поставок составляла 28%, то сейчас это показатель 35%", - отметил вице-премьер.

На этой неделе ФТС России представила данные за 2023 год по объему внешней торговли, согласно которым совокупный экспорт товаров из РФ в прошлом году составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт товаров в РФ, по данным ФТС, в 2023 году составил $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд). Положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2023 году составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд).