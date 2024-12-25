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Акционеры ВМТП продлили полномочия управляющей организации на 3 года

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в группу FESCO) на внеочередном собрании утвердили продление полномочий управляющей организации ООО "Управляющая компания "Транспортная группа ФЕСКО" на три года, по 22 декабря 2027 года включительно.

Собрание прошло в заочной форме 22 декабря, сообщило ПАО.

Акционеры также утвердили устав общества в новой редакции.

Акционеры ВМТП приняли решение о передаче полномочий управляющей организации ООО "Управляющая компания "Транспортная группа ФЕСКО" на внеочередном собрании в декабре 2021 года. Договор с УК был заключен вначале сроком на 1 год, затем он автоматически пролонгировался.

По данным ВМТП, на конец второго квартала 2024 года 68,3778% акций стивидора владело ООО "М-Порт" (Москва), которое, в свою очередь, принадлежит ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO): 50% - напрямую, 50% - через АО "Порт-Актив" (Москва). Еще 28,4579% ВМТП принадлежало ООО "Национальная контейнерная компания" (Москва), единственным владельцем которой, согласно ЕГРЮЛ, является ДВМП.

Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивостока.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 180 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".

ВМТП FESCO Владивосток ООО "Управляющая компания "Транспортная группа ФЕСКО"
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