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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

Управляющим директором ВМТП с апреля назначен операционный директор компании

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Управляющим директором ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, основная стивидорная компания в порту "Владивосток", входит в группу FESCO) с 1 апреля назначен Николай Ермолаев, ранее занимавший должность операционного директора ВМТП, сообщила пресс-служба группы.

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Занимавший должность управляющего директора ВМТП Владимир Корчанов покинул компанию в связи с окончанием трудового контракта.

Корчанов в общей сложности проработал в структурах FESCO более 30 лет, отметили в пресс-службе.

В августе 2021 года Корчанов, на тот момент занимавший должность руководителя морского дивизиона FESCO, был назначен врио гендиректора ПАО "ВМТП", после того как наблюдательный совет стивидора одобрил досрочное расторжение трудового договора с Романом Кухаруком, занимавшим должность гендиректора со 2 октября 2020 года.

В декабре 2021 года акционеры ВМТП на внеочередном собрании приняли решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа компании ООО "Транспортная группа ФЕСКО".

Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта "Владивосток". В 2022 году стивидор обработал 13,4 млн тонн грузов, что на 3,7% больше, чем в 2021 году.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров - более 130 тысяч TEU, парк фитинговых платформ компании превышает 10 тысяч единиц. Флот состоит из 24 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.

FESCO ВМТП Владимир Корчанов Николай Ермолаев
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