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Новак сообщил о "запуске" процесса реализации проекта газопровода в Китай через Казахстан

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Процесс реализации проекта газопровода из России в Китай через Казахстан "запущен", сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Этот процесс, скажем так, запущен. Сейчас проводятся расчеты, технико-экономическое обоснование, идут переговоры", - сказал он.

Мощность нового газопровода должна составить 45 млрд кубометров в год, 10 млрд из них планируется направлять на газификацию северо-восточных областей Казахстана, сообщает телеканал.

Александр Новак Китай Казахстан
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