Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из РФ через Казахстан

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Маршрут поставок газа из России в Китай через Казахстан может оказаться слишком дорогим, лучше договориться о поставках по газопроводу "Сила Сибири 2" или поставках сжиженного природного газа (СПГ), заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Поставка газа из РФ через Казахстан не получается, потому что там один газопровод и он переполнен. (..) Если перевозить российский газ по этому маршруту, нам придется построить новый (газопровод - ИФ). Это дороговато. Российская сторона изучает (этот вариант - ИФ), но это не реально. Фактически это не получается. Ближе - через Монголию или СПГ", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил об изучении проекта по поставкам газа из РФ в Китай через Казахстан в объеме 35 млрд кубометров газа в год.