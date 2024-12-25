Выпуск СПГ в РФ в ноябре сократился на 0,4% до 3 млн т

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в ноябре 2024 года сократилось по сравнению с прошлогодним показателем на 0,4% до 3 млн тонн, сообщил Росстат в среду.

Большая часть этого энергоносителя в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

За одиннадцать месяцев 2024 года производство СПГ составило 31,4 млн тонн, что на 6% больше, чем годом ранее.

Согласно обновленному среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году в РФ ожидается выпуск 35,2 млн тонн СПГ.

Данные о его производстве за последние пять лет, в млн тонн: