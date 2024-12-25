Выпуск СПГ в РФ в ноябре сократился на 0,4% до 3 млн т
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в ноябре 2024 года сократилось по сравнению с прошлогодним показателем на 0,4% до 3 млн тонн, сообщил Росстат в среду.
Большая часть этого энергоносителя в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.
Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".
За одиннадцать месяцев 2024 года производство СПГ составило 31,4 млн тонн, что на 6% больше, чем годом ранее.
Согласно обновленному среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году в РФ ожидается выпуск 35,2 млн тонн СПГ.
Данные о его производстве за последние пять лет, в млн тонн:
|месяц\год
|2024
|2023
|2022
|2021
|2020
|1
|3,1
|2,7
|3,0
|2,8
|2,8
|2
|2,9
|2,7
|2,6
|2,6
|2,7
|3
|3,0
|3,1
|3,3
|2,4
|2,8
|4
|2,9
|2,8
|2,8
|2,6
|2,6
|5
|3,0
|2,9
|2,8
|2,7
|2,5
|6
|2,5
|2,3
|2,5
|2,5
|2,0
|7
|2,2
|2,2
|2,4
|1,9
|2,2
|8
|2,8
|2,2
|2,5
|1,5
|2,4
|9
|2,9
|2,7
|2,6
|2,5
|2,5
|10
|3,1
|3,0
|3,0
|2,8
|2,4
|11
|3,0
|3,0
|2,9
|2,8
|2,7
|12
|3,2
|3,1
|3,0
|2,9
|ВСЕГО
|31,4
|32,9
|33,7
|30,1
|30,5