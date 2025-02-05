Росстат отметил рост производства СПГ в 2024 году выросло на 5,4% до 34,7 млн т
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа в России в 2024 году выросло на 5,4% - до 34,7 млн т, сообщил Росстат.
По актуальному среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году в стране ожидался выпуск 35,2 млн т.
Выпуск СПГ в декабре 2024 года составил 3,2 млн тонн. Разница с декабрем 2023 года составляет символические 0,2% или примерно 6 тысяч тонн (1/10 стандартной партии), что может объясняться разным объемом газовозов, использованных в разные периоды.
Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.
Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".
Данные о производстве за последние пять лет, в млн тонн:
|месяц\год
|2024
|2023
|2022
|2021
|2020
|1
|3,1
|2,7
|3,0
|2,8
|2,8
|2
|2,9
|2,7
|2,6
|2,6
|2,7
|3
|3,0
|3,1
|3,3
|2,4
|2,8
|4
|2,9
|2,8
|2,8
|2,6
|2,6
|5
|3,0
|2,9
|2,8
|2,7
|2,5
|6
|2,5
|2,3
|2,5
|2,5
|2,0
|7
|2,2
|2,2
|2,4
|1,9
|2,2
|8
|2,8
|2,2
|2,5
|1,5
|2,4
|9
|2,9
|2,7
|2,6
|2,5
|2,5
|10
|3,1
|3,0
|3,0
|2,8
|2,4
|11
|3,0
|3,0
|2,9
|2,8
|2,7
|12
|3,2
|3,2
|3,1
|3,0
|2,9
|ВСЕГО
|34,7
|32,9
|33,7
|30,1
|30,5