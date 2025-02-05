Росстат отметил рост производства СПГ в 2024 году выросло на 5,4% до 34,7 млн т

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа в России в 2024 году выросло на 5,4% - до 34,7 млн т, сообщил Росстат.

По актуальному среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году в стране ожидался выпуск 35,2 млн т.

Выпуск СПГ в декабре 2024 года составил 3,2 млн тонн. Разница с декабрем 2023 года составляет символические 0,2% или примерно 6 тысяч тонн (1/10 стандартной партии), что может объясняться разным объемом газовозов, использованных в разные периоды.

Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Данные о производстве за последние пять лет, в млн тонн: