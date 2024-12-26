ЦБ ужесточил подходы к выделению банками замороженных активов и пассивов, ВТБ подал новое ходатайство

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ ужесточил подходы к выделению банками заблокированных активов и пассивов, ВТБ подал новое ходатайство, снизив оценку ожидаемой прибыли от реорганизации.

Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 года создать специальное юрлицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы. Акционеры банка в октябре на внеочередном собрании одобрили реорганизацию в форме выделения юридического лица с передачей ему заблокированных активов и обязательств ВТБ перед недружественными иностранными лицами. Состав выделяемого имущества и обязательств должен быть согласован с ЦБ.

ВТБ оценивал объем заблокированных активов для передачи в 183 млрд рублей. Банк рассчитывал, что прибыль от реорганизации составит 92 млрд рублей и станет одним их бустеров при достижении цели по прибыли на весь год в 550 млрд рублей.

Группа за 11 месяцев заработала 452,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. "Мы понимаем, что остается (заработать за декабрь - ИФ) 100 млрд для нашего тагерта в 550 млрд. У нас есть еще один "патрон" - это 292-ФЗ, он пока не завершен. Банк находится в реорганизации путем выделения специального общества с заблокированными активами и пассивами перед недружественными держателями. Вы, наверное, видели пресс-релиз Банка России, который установил новый порядок рассмотрения ходатайств. Мы по новому порядку сегодня подаем новое ходатайство, которое полностью соответствует решению ЦБ, и надеемся декабрем закрыть эту эпопею. Я уже расскажу вам, как она завершилась, в новом году", - сказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он отметил, что прибыль ВТБ от реорганизации будет меньше первоначального прогноза.

"Новый документ Центрального банка ужесточает подходы по сравнению с прошлым. (...) Не только банк ВТБ, но и ряд других финансовых учреждений подали свои ходатайства на выделение, кто-то летом, кто-то ранней осенью. Несмотря на 30-дневный срок, никто из банков, по моей информации, позитивного рассмотрения ходатайства пока не получил. Это не связано с какой-то бюрократией, это связано со стратегическим переосмыслением тематики выделения специального общества со стороны нашего регулятора", - сказал топ-менеджер.

Обновленные подходы запрещают банкам подавать ходатайство на обязательства, которые имеют просроченный характер перед иностранными лицами. "Многие имели с 2022 года периоды платежных дат, в том числе по срочным субордам, в том числе и у нас. И если раньше мы предполагали, что можем подать ходатайство и выделить их, потому что, по сути, они остались неисполненными перед недружественными держателями (...), сейчас сделан в явном виде запрет", - пояснил Пьянов.