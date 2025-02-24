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ВТБ зарегистрировал компанию для неттинга части заблокированных активов и пассивов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ зарегистрировал компанию, на которую планирует перевести часть заблокированных активов и пассивов.

Как сообщается в материалах ЕГРЮЛ, на прошлой неделе госбанк завершил реорганизацию путем выделения другого юридического лица - АО "Осирис" с уставным капиталом 10 тысяч рублей.

Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 года создать специальное юрлицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы. Акционеры ВТБ в октябре 2024 года на внеочередном собрании одобрили реорганизацию в форме выделения такого юридического лица. В бюллетене для голосования в качестве компании-правопреемника, на баланс которой будут передаваться активы и пассивы, было указано АО "Осирис".

ВТБ оценивал объем заблокированных активов для передачи в 183 млрд рублей. Банк рассчитывал, что прибыль от реорганизации составит 92 млрд руб. и станет одним их бустеров при достижении цели по прибыли на весь 2024 год в 550 млрд руб.

В конце прошлого года стало известно, что ЦБ ужесточил подходы к выделению банками заблокированных активов и пассивов. ВТБ подал регулятору новое ходатайство, снизив оценку ожидаемой прибыли от реорганизации.

"Новый документ Центрального банка ужесточает подходы по сравнению с прошлым. (...) Не только банк ВТБ, но и ряд других финансовых учреждений подали свои ходатайства на выделение, кто-то летом, кто-то ранней осенью. Несмотря на 30-дневный срок, никто из банков, по моей информации, позитивного рассмотрения ходатайства пока не получил. Это не связано с какой-то бюрократией, это связано со стратегическим переосмыслением тематики выделения специального общества со стороны нашего регулятора", - говорил журналистам в декабре первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Обновленные подходы запрещают банкам подавать ходатайство на обязательства, которые имеют просроченный характер перед иностранными лицами. "Многие имели с 2022 года периоды платежных дат, в том числе по срочным субордам, в том числе и у нас. И если раньше мы предполагали, что можем подать ходатайство и выделить их, потому что, по сути, они остались неисполненными перед недружественными держателями (...), сейчас сделан в явном виде запрет", - пояснял топ-менеджер.

ВТБ Дмитрий Пьянов АО "Осирис" Банк России
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