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Покупки лондонцами жилья за пределами столицы упали до минимума с 2013 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В 2024 году жители Лондона приобрели 5,7% домов и квартир, проданных за пределами столицы Великобритании в 2024 году, что является минимумом с 2013 года и почти в два раза меньше, чем в 2021 году, на который пришелся пик пандемии COVID-19, сообщает Financial Times со ссылкой на данные агентства недвижимости Hamptons.

В 2021 году жители Лондона потратили рекордные 55 млрд фунтов стерлингов ($68,9 млрд) на покупку жилья в других районах страны.

Жилье за пределами Лондона последнее десятилетие дорожало опережающими темпами: в столице цены выросли на 26%, а за ее пределами - на 39%.

Помимо роста цен, в столице лондонцев удерживает возвращение к офисной работе, отметил директор агентства недвижимости Benham & Reeves Марк фон Грундхерр.

В 2020 году жители Лондона покидали небольшие городские дома, чтобы расширить жизненное пространство за счет покупки более просторного жилья в сельской местности. Многие ожидали, что переход на удаленный формат работы станет постоянным, однако после окончания пандемии компании начали призывать работников возвращаться в офисы.

По словам руководителя отдела исследований Hamptons Анейши Беверидж, исключением в 2024 году стали покупатели, приобретающие жилье впервые. В этом году их доля среди лондонцев, купивших жилье за пределами столицы, составила 31%. Это более чем вдвое превышает аналогичный показатель 2013 года.

По данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, средняя цена дома в Лондоне в октябре составила 520 тысяч фунтов. При этом годовой рост цен на жилье в британской столице был самым низким по стране (0,2%).

"Высокий уровень доходов и сбережений, необходимый для покупки жилья в Лондоне, подталкивает все больше новых домовладельцев к поиску жилья за его пределами", - сказала Беверидж.

Наибольшей популярностью среди них пользуются небольшие города, имеющие удобное транспортное сообщение со столицей. В этом году жители Лондона составили чуть менее половины всех покупателей жилья в Брентвуде (графство Эссекс), тогда как в 2019 году их доля составляла 23%.

По словам фон Грундхерра, ему все чаще приходится работать с лондонцами, возвращающимися после отъезда во время пандемии. Он отметил, что клиенты пользуются стагнацией цен на жилье в столице и зачастую им удается купить жилье за те же деньги, которые они получили от продажи прежнего в 2020 году.

COVID-19 ONS Лондон Эссекс Великобритания Hamptons Брентвуд
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