Поиск

В Лондоне недвижимость подешевела в 2024 году с учетом инфляции

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Лондоне в декабре 2024 года средняя цена объекта недвижимости составила 549 тысяч фунтов ($692 тысячи), не изменившись по сравнению с декабрем 2023 года, по данным Национального статистического управления ONS.

В реальном выражении - то есть с учетом инфляции - стоимость недвижимости в британской столице снизилась на 2,7% в годовом выражении.

В Великобритании в целом цены на недвижимость выросли на 4,6% в годовом выражении, до 268 тысяч фунтов, максимальными темпами с января 2023 года.

Стоимость аренды в Лондоне в январе выросла всего на 0,3% в помесячном выражении, минимально с октября 2022 года. В годовом выражении цены подскочили на 11%.

Лондон ONS Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай сократил портфель US Treasuries в декабре до минимума с 2009 года

В законодательство Москвы ввели понятие "молодой работник"

Рубль на "Мосбирже" немного дорожает к юаню на фоне растущей нефти

Рубль на "Мосбирже" немного дорожает к юаню на фоне растущей нефти

Brent подорожала до $75,98 за баррель

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5879 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2177 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние222 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });