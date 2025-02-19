В Лондоне недвижимость подешевела в 2024 году с учетом инфляции

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Лондоне в декабре 2024 года средняя цена объекта недвижимости составила 549 тысяч фунтов ($692 тысячи), не изменившись по сравнению с декабрем 2023 года, по данным Национального статистического управления ONS.

В реальном выражении - то есть с учетом инфляции - стоимость недвижимости в британской столице снизилась на 2,7% в годовом выражении.

В Великобритании в целом цены на недвижимость выросли на 4,6% в годовом выражении, до 268 тысяч фунтов, максимальными темпами с января 2023 года.

Стоимость аренды в Лондоне в январе выросла всего на 0,3% в помесячном выражении, минимально с октября 2022 года. В годовом выражении цены подскочили на 11%.