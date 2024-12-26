Japan Airlines возобновила продажу билетов после кибератаки

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Японская авиакомпания Japan Airlines Corporation (JAL) восстановила работу всех систем, включая продажу билетов, после утренней кибератаки.

Компания сообщила, что в результате атаки не зафиксировано утечки данных или ущерба от компьютерных вирусов.

Как сообщалось, информационные системы авиакомпании Japan Airlines Corporation (JAL) подверглись кибератаке на ИТ-системы, связанные с обработкой багажа. Авиакомпании пришлось приостановить продажу билетов, задержать 24 внутренних рейса и внести изменения в график международных полетов.

Акции Japan Airlines подешевели на 0,6% по итогам торгов в Токио в четверг.