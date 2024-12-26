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Авиакомпания Japan Airlines приостановила продажу билетов из-за кибератаки

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Информационные системы авиакомпании Japan Airlines Corporation (JAL) оказались затронуты кибератакой в четверг, ее сотрудникам пришлось до конца дня приостановить продажу билетов на международные и внутренние рейсы, передает Kyodo.

"Мы обратились через министерство транспорта к JAL с просьбой как можно скорее восстановить системы и помочь клиентам, которых затронул инцидент", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

По данным агентства, хакерскую атаку совершили на системы, связанные с обработкой багажа. Из-за этого руководству JAL пришлось задержать 24 внутренних рейса, также пришлось вносить изменения в график некоторых международных рейсов.

Проблему впервые зафиксировали примерно в 7:25 по местному времени (1:25 по Москве). Другие авиакомпании не пострадали.

О том, кого власти подозревают в случившемся, Kyodo не сообщает.

Japan Airlines Япония
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