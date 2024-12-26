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Mastercard отметила рост розничных продаж в США перед праздниками на 3,8%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Розничные продажи в США в праздничный сезон (с 1 ноября по 24 декабря) были на 3,8% выше, чем годом ранее, говорится в обзоре Mastercard SpendingPulse.

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Показатель не учитывает продажи автомобилей.

По предварительным данным Mastercard, продажи в традиционных магазинах увеличились на 2,9%, онлайн-продажи подскочили на 6,7%.

Данные показывают, что "потребители готовы и могут тратить деньги, но ищут выгодные предложения, что видно по концентрации расходов в сфере электронной коммерции в дни самых крупных периодов распродаж", отмечает главный экономист Mastercard Economics Institute Мишель Майер.

"Существенные расходы в период праздников подчеркивают устойчивость потребительского сектора, которую мы наблюдали весь год, и которая поддерживается здоровым рынком труда и ростом благосостояния населения", - говорит Майер.

Порядка 10% всего объема праздничных розничных продаж пришлось на последние 5 дней перед Рождеством, отмечается в обзоре.

Продажи одежды в период праздников повысились на 3,6%, в том числе рост онлайн-продаж составил 6,7%. Реализация электроники и ювелирных изделий увеличилась на 3,7% и 4% соответственно, продажи в универсальных магазинах повысились на 1,6%, в ресторанах - на 6,3%.

В 2024 году предрождественские розничные продажи в США увеличились на 3,1%, рост в традиционных магазинах составил 2,2%, онлайн - 6,3%.

Mastercard Рождество США Мишель Майер
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