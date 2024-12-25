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Visa отметила рост розничных продаж в США перед праздниками на 4,8%

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В США за семь недель с 1 ноября розничные продажи увеличились на 4,8% в годовом исчислении, по говорится в отчете Retail Spend Monitor аналитическо-консалтингового подразделения Visa Inc. - Visa Consulting & Analytics (VCA),

Онлайн-продажи за этот период выросли на 7,1% после роста на 1,6% в 2023 году, а реализация товаров в традиционных магазинах - на 4,1% после роста 10,3% годом ранее,.

Продажи электроники повысились на 4,2%, одежды и аксессуаров - на 5%, строительных материалов - на 4,7%. В прошлом году продажи электроники увеличились на 10,3%, а одежды - на 2,4%, тогда как реализация строительных товаров упала на 3,9%.

Позитивная атмосфера преобладала в предпраздничные недели не только в американских магазинах, отмечает VCA. Розничные продажи в отчетном периоде выросли в Бразилии на 12,2%, в Австралии - на 7,4%, в ЮАР - на 7%, а в Великобритании - на 2,3%.

Visa VCA Бразилия США Великобритания ЮАР Австралия
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