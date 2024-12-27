Махмудов и Бокарев инвестировали в ювелирную сеть "585*Золотой"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Искандар Махмудов и Андрей Бокарев инвестировали в ювелирную сеть "585*Золотой".

Согласно данным ЕГРЮЛ, фирмы "Виолан" и "Элариум", бенефициарами которых являются соответственно Махмудов и Бокарев, получили по 4,65% компании "Регент Голд". Она занимается торговлей ювелирными украшениями и владеет брендом "585 Золотой Престиж Все включено" и рядом доменов, связанных с брендом "585*Золотой".

По итогам 2023 года "Регент Голд" получила выручку свыше 29 млрд рублей и имела более 600 подразделений в разных городах страны.

В результате сделки с инвесторами доля основного владельца Антона Петрова сократилась с 70% до 61,63%, доля Елены Бережной - с 10% до 9,07%. Еще 20% по-прежнему принадлежит Елене Петровой.

В компании пока не ответили на запрос "Интерфакса".

Forbes оценивает состояние Махмудова в $8,3 млрд (21-е место в последнем российском списке), а его многолетнего партнера по проектам в горнодобыче, машиностроении и других отраслях Бокарева - в $3,9 млрд (36-е место).