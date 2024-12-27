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В крупных городах квадратный метр вторичного жилья подорожал за год почти на 8%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В крупных городах России квадратный метр вторичного жилья за год в среднем подорожал на 8%, выяснил федеральный портал "Мир квартир".

"В среднем по России квадратный метр (вторичного жилья - ИФ) подорожал за год на 7,9%, до 117 847 рублей", - говорится в исследовании.

Авторы исследования изучили ситуацию в 70 крупных городах. "Квадрат" прибавил в цене 68 и из них, а в двух подешевел.

Наибольший прирост отмечен в Краснодаре (+28,6%), Сочи (+20,8%), Курске (+20,5%), Улан-Удэ (+17,2%) и Набережных Челнах (+16,8%). Наименьший - в Кемерове (+1%), Владивостоке (+1,1%), Магнитогорске (+1,4%), Вологде (+1,5%) и Архангельске (+1,5%). В Москве 1 кв.м вторички стал дороже на 6,9% (до 349, 9 тысячи рублей), в Подмосковье - на 2,2% (до 153 114 рублей), в Петербурге - на 6,5% (до 207 685 рублей). Снижение цены произошло в Сургуте (-1,6%) и Ленинградской области (-0,7%).

Стоимость лота в среднем выросла на 7,1%, до 6 300 861 рубля. Объекты за год подорожали в 65 городах из 70, в пяти стали дешевле. По росту цены лидируют Краснодар (+31,1%), Курск (+20,3%), Набережные Челны (+16,5%), Курган (+14,8%) и Сочи (+14,6%). Меньше всего квартиры прибавили в цене в Магнитогорске (+0,3%), Иванове (+1,1%), Хабаровске (+1,1%), Владивостоке (+1,5%) и Брянске (+1,5%). Дешевле стали в Ярославле (-2,5%), Сургуте (-1%), Якутске (-0,7%), Мурманске (-0,4%) и Туле (-0,3%). В столице готовое жилье подорожало на 14,2%, до 20 853 563 рублей, в Московской области - на 8,3%, до 8 453 095 рублей, в Петербурге - на 9,5%, до 11 817 609 рублей.

По словам гендиректора портала "Мир квартир" Павла Луценко, в 2024 году рост цены квадратного метра на регулярном рынке (+7,9%) был намного меньше, чем в прошлом (+13,7%). В следующем году эксперт прогнозирует рост в пределах 5%.

Павел Луценко Мир квартир Курск Сочи Краснодар Сургут Ленобласть
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