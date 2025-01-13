В России аренда жилья подорожала за год во всех городах

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Аренда квартир за год подорожала во всех без исключения российских городах, подсчитали в "Мире квартир", изучив рынок аренды 70 городов с населением более 300 тысяч человек.

"За прошлый год на арендном рынке выросли и спрос, и предложение, и цены", - заявили эксперты.

Так, однокомнатные квартиры подорожали во всех городах без исключения. В среднем по стране рост составил 31,4%, средняя квартира с одной комнатой сдается за 27 259 рублей. Больше всего съемные цены выросла в Череповце (+71,8%), Курске (+69,5%), Орле (+65,5%), Чите (+63,6%). Меньше всего - в Якутске (+2%), Мурманске (+5,5%), Махачкале (+6,3%). Московские "однушки" стали сдаваться на 24,6% дороже, за 58 510 рублей/месяц, подмосковные - на 23,5%, за 36 518 рублей/месяц, петербургские - на 24,3%, за 39 445 рублей/месяц.

"Двушки" показали положительную динамику во всех регионах. В целом по всем городам ставки аренды увеличились на 25,8%, до 33 476 рублей/мес. Наиболее активно дорожали квартиры в Курске (+72,4%), Туле (+50,5%), Череповце (+49%). Минимальный рост продемонстрировали Мурманск (+0,6%), Якутск (+3,1%), Владивосток (+3,8%). В Москве двухкомнатные квартиры подорожали на 19,9% - до 69 676 рублей/мес., в Московской области - на 22,7%, до 44 083 рублей/мес., в Петербурге - на 19,6%, до 50 641 рубля/мес.

Квартиры с тремя комнатами подорожали на 27,6%, до 42 258 рублей/мес. Рост цен произошел в 68 городах из 70. Снижение отмечается только в Белгороде (-1,5%) и Сургуте (-0,4%). Самыми подорожавшими стали Курск (+64,3%), Череповец (+55,1%), Ижевск (+50,3%). Наименее подорожавшими - Якутск (+1,5%), Мурманск (+2,9%), Краснодар (+5,7%). Столичные "трешки" стали дороже на 20,1% и теперь сдаются за 84 821 рубль/мес., подмосковные - на 28,7% (56 032 рубля/мес.), питерские - на 20,9% (64 660 рублей/мес.).

По мнению экспертов портала, рост цен аренды продолжится и в 2025 году.