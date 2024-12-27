Поиск

ВТБ снизил ставки по вкладам на срок 3-12 месяцев

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ снизил ставки по вкладам сроком на 3-12 месяцев, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"На этой неделе крупные банки понизили ставки по вкладам, отреагировав на сохранение ключевой ставки ЦБ, вопреки ожиданиям ее роста. Как мы и говорили, ВТБ принял решение о корректировке ставок, ориентируясь на ситуацию на рынке. С 27 декабря мы меняем ставки по вкладам сроком на 3-12 месяцев", - заявили в банке.

Ставка по вкладам на 3 месяца снижена до 23% годовых, на 6 месяцев - до 23% годовых, на год - до 22% годовых.

По накопительному ВТБ-счету максимальная ставка сохраняется на уровне 24% годовых. По вкладу "Двойная выгода" для участников программы долгосрочных сбережений ставка также останется 30% годовых на 3 месяца. По вкладу "Ключевой", доходность которого привязана к ключевой ставке, условия также остаются без изменений.

ВТБ планирует в следующем году продолжить активное наращивание объема средств физлиц. Портфель розничных пассивов ВТБ увеличится почти на треть - с 10,3 трлн до 13,3 трлн рублей.

ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура намерена взыскать 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход государства

Генпрокуратура намерена взыскать 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход государства

Т-Банк за 2023 год выплатил правлению 1,5 млрд рублей

Объем торгов газом на Петербургской бирже в 2024 г. уступил прошлогоднему уровню лишь на 3%

Акционеры Ozon утвердили решение о редомициляции холдинговой компании с Кипра

Акционеры Ozon утвердили решение о редомициляции холдинговой компании с Кипра

ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов

ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов

"Рольф" сообщил о готовности провести IPO в 2025-2026 годах

"Рольф" сообщил о готовности провести IPO в 2025-2026 годах

Аналитики МТС сообщили о росте российского IT-рынка за год на 22% до 3,3 трлн рублей

Число компаний с листингом в Сингапуре упало до минимума за 20 лет

Число компаний с листингом в Сингапуре упало до минимума за 20 лет
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе80 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау55 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2075 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5603 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов177 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });