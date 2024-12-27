ВТБ снизил ставки по вкладам на срок 3-12 месяцев

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ снизил ставки по вкладам сроком на 3-12 месяцев, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"На этой неделе крупные банки понизили ставки по вкладам, отреагировав на сохранение ключевой ставки ЦБ, вопреки ожиданиям ее роста. Как мы и говорили, ВТБ принял решение о корректировке ставок, ориентируясь на ситуацию на рынке. С 27 декабря мы меняем ставки по вкладам сроком на 3-12 месяцев", - заявили в банке.

Ставка по вкладам на 3 месяца снижена до 23% годовых, на 6 месяцев - до 23% годовых, на год - до 22% годовых.

По накопительному ВТБ-счету максимальная ставка сохраняется на уровне 24% годовых. По вкладу "Двойная выгода" для участников программы долгосрочных сбережений ставка также останется 30% годовых на 3 месяца. По вкладу "Ключевой", доходность которого привязана к ключевой ставке, условия также остаются без изменений.

ВТБ планирует в следующем году продолжить активное наращивание объема средств физлиц. Портфель розничных пассивов ВТБ увеличится почти на треть - с 10,3 трлн до 13,3 трлн рублей.