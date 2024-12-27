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Brent остается в плюсе и торгуется у $73,7 за баррель

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе вечером в пятницу на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

К 18:16 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futuresна 43 цента (0,59%) - до $73,69 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 51 цент (0,73%) - до $70,13 за баррель.

Йеменские хуситы атаковали беспилотниками судно Santa Ursula в Аравийском море близ острова Сокотра, заявил представитель мятежников генерал Яхья Сари. По словам Сари, судно подверглось нападению в связи с тем, что "компания, владеющая судном, нарушила запрет на заход в порты" Израиля. Контейнерное судно Santa Ursula шло под флагом Дании, оно обслуживается компанией MAERSK LINE A/S.

Кроме того, по словам Сари, хуситы нанесли удар баллистической ракетой "Палестина-2" по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

Израильские ВВС атаковали йеменский портовый город Ходейда. В Армии обороны Израиля подтвердили удары по позициям хуситов. Военные отметили, что атаки были нацелены на "инфраструктуру, используемую террористами-хуситами для военной активности" в международном аэропорту в Сане, а также в районе ряда электростанций.

Рынок ждет официальных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей.

API Brent WTI США Минэнерго хуситы Израиль
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