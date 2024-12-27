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Нефть стабильна после спада накануне, Brent у $73,3 за баррель

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок практически не меняются утром в пятницу.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск подорожали на 1 цент - до $73,27 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,32 (0,4%), до $73,26 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 3 цента - до $69,65 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,48 (0,7%), до $69,62 за баррель.

Рынок ждет официальных данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в пятницу в 21:00 мск. Публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей.

Кроме того, поддержку котировкам оказывают надежды на новые меры стимулирования экономики Китая. Ранее СМИ со ссылкой на источники написали, что власти КНР согласовали выпуск специальных гособлигаций на рекордные 3 трлн юаней ($411 млрд) в 2025 году. Поступления от продажи бумаг будут направлены на субсидии для стимулирования потребления, модернизацию оборудования предприятий и инвестиции в продвинутые отрасли, где большую роль играют инновации.

Однако этот фактор поддержки сошел на нет на сообщениях, что Китай резко сократил импорт нефти из США за последний год, отметил главный рыночный стратег Jones Trading Майк О'Рурк.

Brent WTI API
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