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РЖД в 2025 году обеспечат вывоз не менее 54,1 млн т угля Кузбасса

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" обеспечит вывоз не менее 54,1 млн т угля Кемеровской области в 2025 году, а также вывоз угля других регионов на условиях правила недискриминационного доступа к железнодорожным направлениям. Об этом сообщило правительство РФ по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финсектора экономики и отдельных отраслей.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Минтрансу провести совещания с представителями портов и РЖД для проработки оптимальной тарифной политики по вывозу угля, говорится в сообщении.

Осенью 2024 года Минэнерго РФ сообщало, что считает важным заключение РЖД соглашений на 2025 год о вывозе угольной продукции в восточном направлении со всеми угледобывающими регионами, имеющими такие соглашения на 2024 год, а также предлагает создать новые – на северо-запад и юг. Ведомство также предложило вернуть понижающие коэффициенты и скидки на перевозку угля в западном направлении для стимулирования поставок в порты северо-запада и юга страны.

Минэнерго РФ видит ухудшение динамики экспорта угля из России в этом году и предпринимает все, чтобы на следующий год такой тенденции не было, говорил министр энергетики РФ Сергей Цивилев "Интерфаксу" в середине декабря.

По данным Росстата, сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-октябре 2024 года составил 84,8 млрд руб. против 403,2 млрд руб. прибыли годом ранее. Добыча угля в РФ в январе-ноябре 2024 года снизилась на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 386 млн т.

РЖД Минэнерго Минтранс Кемеровская область Александр Новак
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