Сальдированный убыток российских угольных компаний в 2024 году составил 112,6 млрд рублей

В 2023 году их сальдированная прибыль составила 374,7 млрд рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток российских угольных компаний в 2024 году составил 112,6 млрд рублей против прибыли 374,7 млрд рублей годом ранее.

По данным Росстата, в 2024 году угольные компании получили прибыль в размере 140,4 млрд рублей (-68,3%), убытки составили 253 млрд рублей (рост в 2,6 раза).

Доля прибыльных компаний угольной отрасли в 2024 году составила 46,7% против 68,5% в 2023 году, убыточных - 53,3% против 31,5%.

В 2024 году добыча угля составила 443,5 млн т, на экспорт было поставлено 196,2 млн т, сообщал в январе вице-премьер Александр Новак. Добыча угля в стране в 2025 году планируется на уровне 2024 года, сообщало Минэнерго.

Осенью 2024 года Минэнерго отмечало, что считает важным заключение РЖД соглашений на 2025 год о вывозе угольной продукции в восточном направлении со всеми угледобывающими регионами, имевшими такие соглашения на 2024 год, а также предлагает создать новые - на северо-запад и юг. Ведомство также предложило вернуть понижающие коэффициенты и скидки на перевозку угля в западном направлении для стимулирования поставок в порты Северо-Запада и Юга страны.

В январе 2025 года ОАО "РЖД" и Кузбасс заключили соглашение о вывозе в 2025 году на экспорт в восточном направлении 54,1 млн т угля, что соответствует параметрам соглашения, действовавшего в 2024 года.