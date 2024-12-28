"Башнефть" вновь повысила цены на бензин и дизтопливо на АЗС в Башкирии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - АНК "Башнефть" с 28 декабря в очередной раз повысила розничные цены в Башкирии на автомобильный бензин и дизельное топливо, сообщило ООО "Башнефть-Розница".

Так, литр ATUM-95 и Аи-95 подорожал на 20 копеек, до 58,35 рубля и 57,3 рубля соответственно; ATUM-92 и Аи-92 -также на 20 копеек, до 54,75 рубля и 53,65 рубля.

Цена высокооктанового Аи-100 выросла на 50 копеек, до 80,65 рубля.

Стоимость литра зимнего дизельного топлива увеличилась на 20 копеек, до 67,2 рубля.

С 1 декабря компания увеличивала розничную стоимость литра топлива 4 раза: 8 декабря, 15 декабря, 22 декабря и 28 декабря.

В этом году рост розничной цены на топливо на АЗС НК начался с 6 апреля. Цена одного литра бензина ATUM-95, Аи-95 и ДТ была увеличена на 30 копеек. В середине апреля компания вновь повысила розничные цены на некоторые виды бензина и дизельное топливо. В конце мая цены на бензин и ДТ на АЗС "Башнефти" выросли на 20 копеек за литр, дизтопливо - на 10 копеек.

Летом НК повышала цены 13 раз. Рост в регионе варьировался от 1,75 рубля за литр (ДТ) до 8,9 рубля (Аи-100).

За осень текущего года стоимость топлива на башкирских АЗС компании повышалась 11 раз. В сентябре бензин дорожал четыре раза, в октябре - трижды, в ноябре - четыре раза. В среднем рост цен составил от 1,1 рубля (Аи-92) до 4,5 рубля (Аи-100).

В 2023 году бензин на АЗС "Башнефти" дорожал в Башкирии 18 раз (на 6-27%), дизтопливо - 11 раз (на 7%). Стоимость литра Аи-92 за год выросла на 2,65 рубля, ATUM-92 - на 3,15 рубля, ATUM-95 - на 3,65 рубля, Аи-100 - на 6,3 рубля. Цены на ДТ увеличились на 4,2 рубля.

По данным "Башнефти", ее розничная сеть насчитывает 540 заправочную станцию (в том числе одну водную заправочную станцию и три АГНКС), расположенных в 14 регионах России.