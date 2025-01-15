В Башкирии весенне-полевые работы подорожают с 25 до 30 млрд рублей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Расходы аграриев Башкирии на проведение весенних полевых работ в сельскохозяйственном сезоне 2025 года составят 30 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции вице-премьер правительства региона Ильшат Фазрахманов.

"В настоящее время идет подготовка к весенним полевым работам. Нам предстоит один из самых сложных за последнее десятилетие период. Стоимость операционных затрат - 30 млрд рублей, при совокупной выручке - около 100 млрд рублей", - сказал он.

Ранее власти республики оценивали объем затрат на проведение в 2024 году весенних полевых работ почти в 25 млрд рублей, что было на 15-17% больше, чем годом ранее.

Рост затрат, пояснил Фазрахманов, связан с подорожанием ГСМ, удобрений, средств защиты растений, услуг логистики, стоимости семян, ростом заработной платы в секторе (средняя зарплата в отрасли в 2024 году - около 50 тысяч рублей).

Комментируя ситуацию с кредитованием отрасли на фоне отмены банками льготных программ кредитования АПК из-за ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, Фазрахманов отметил, что аграрии Башкирии ранее работали на льготных условиях с 16 банками. Крупнейшими кредиторами аграриев выступали Россельхозбанк, ВТБ и Сбербанк.

"Коммерческие программы, предлагающие кредиты в размере ключевая ставка плюс 5% - это очень дорого сегодня. Вместе с тем, Минсельхоз России в ноябре-декабре прошлого года одобрил для нас лимиты предоставления кредитов для малых форм хозяйствования по ставке до 6,8% и до 11% - для остальных агропредприятий. Таким образом мы оформили кредиты для весенних полевых работ на 11 млрд рублей. Мы ожидаем дальнейшего определения лимитов, чтобы до 1 апреля оформить не менее 15-17 млрд рублей (льготных - ИФ) кредитов", - добавил он.

По словам вице-премьера, сложности периода также связаны с дефицитом кадров, который в настоящее время составляет 2,5 тысячи человек.

"Мы занимаемся этим вопросом системно. Начинаем работать со школьниками посредством организации агроклассов. Сегодня 27 колледжей готовят специалистов для нашей отрасли. Дефицит кадров будем покрывать за счет привлечения молодых специалистов, создавая соответствующую мотивацию и формируя для них соответствующее смысловое пространство", - сказал он.