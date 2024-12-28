РФПИ предложит бизнесу продукты для рефинансирования дорогих кредитов через вхождение в капитал

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов предложить бизнесу ряд продуктов для рефинансирования кредитов, привлеченных по высоким ставкам, они позволят снизить долговую нагрузку компаний, которая оказывает давление на их прибыль, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что, если ключевая ставка будет оставаться высокой достаточно долго, это снизит объемы инвестиций российских компаний. "А мы настроены на то, и это очень важно для экономики, чтобы инвестиции увеличивались. Поэтому, безусловно, мы высоко оценили решение Центрального банка буквально неделю назад не повышать ставку. Это оценил также весь российский бизнес", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы сейчас будем предлагать ряд продуктов, которые позволят бизнесу рефинансировать кредиты, которые были взяты по довольно высоким ставкам, заходя к ним в акционерный капитал, но таким образом снижая ту долговую нагрузку, которая у многих бизнесов отбирает фактически всю прибыль сейчас и фактически отбирает все возможные инвестиции в дальнейший рост", - сказал глава РФПИ.

"Будем вместе работать с тем, чтобы снижать долговую нагрузку бизнеса для того, чтобы инвестиции продолжились, и видим в этом большой потенциал. И здесь с нами также будут совместно участвовать и ведущие фонды из стран БРИКС, которые также заинтересованы в том, чтобы помогать российскому бизнесу инвестировать и получать миноритарные акционерные пакеты в тех российских компаниях, которые продолжат инвестировать и продолжат свой рост", - подчеркнул Дмитриев.

Банк России 20 декабря принял неожиданное решение для рынка, сохранив ставку на уровне 21% годовых. Большинство аналитиков ожидали ее повышения на 200 базисных пунктов - до 23%.