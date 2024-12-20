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ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Большинство аналитиков ожидали ее повышения на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 23% годовых. При этом некоторые эксперты не исключали большего шага ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) - увеличения ставки вплоть до 25% на фоне усиления проинфляционных рисков и ослабления курса рубля. Отдельные аналитики не исключали повышения ставки до 22%. Вариант сохранения ставки на уровне 21% встречался в прогнозах аналитиков крайне редко и считался маловероятным.

В заявлении регулятора говорится о более существенном ужесточении денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы.

"По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции", - говорится в сообщении.

По прогнозу Банка России, "с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем".

На прошлом заседании 25 октября совет директоров Банка России решил поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов - до 21% годовых.

Банк России сохранял ставку на уровне 16% годовых четыре заседания подряд после ее повышения 25 декабря 2023 года на 100 базисных пунктов с 15%. После этого ставка была повышена до 18% годовых 26 июля. В сентябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых.

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