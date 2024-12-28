Поиск

Совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму-2025 в объеме 890,9 млрд руб.

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "РЖД" утвердил инвестиционную программу компании на 2025 г. в объёме 890,9 млрд руб., сообщил холдинг.

Основная часть, 298,5 млрд руб., будет направлена на обновление инфраструктуры: капитальный ремонт пути (4,5 тыс. км), замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи, развитие пассажирского комплекса, мероприятия по транспортной безопасности.

На реализацию проектов развития Восточного полигона предусмотрено 116,9 млрд руб., Центрального транспортного узла - 67,2 млрд руб., создание высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург - 46 млрд руб.

На обновление подвижного состава будет направлено 257,2 млрд руб. Планируется приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава. Также продолжится программа модернизации локомотивов и пассажирских вагонов дальнего и пригородного сообщения.

РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мосбиржа проводит дискретный аукцион для депозитарных расписок "О'Кей" из-за роста цены

ПСБ выйдет из санации Мособлбанка, финоздоровление продолжит АСВ

ПСБ выйдет из санации Мособлбанка, финоздоровление продолжит АСВ

Рубль подрастает в паре с юанем на Мосбирже на открытии торгов субботы

Индекс PMI сферы услуг РФ в декабре снизился до 51,2 пункта с 53,2 пункта в ноябре

Россия с 2025 года вводит пошлину в 5% на экспорт гороха, нута и чечевицы

Россия с 2025 года вводит пошлину в 5% на экспорт гороха, нута и чечевицы

Европейские рынки акций закрылись в плюсе в пятницу

Европейские рынки акций закрылись в плюсе в пятницу

СД "Роснефти" продлил полномочия Сечина в должности главного исполнительного директора на 5 лет

СД "Роснефти" продлил полномочия Сечина в должности главного исполнительного директора на 5 лет

Новак поручил системно проанализировать причины роста энергопотребления в РФ

Генпрокуратура намерена взыскать 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход государства

Генпрокуратура намерена взыскать 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход государства

Т-Банк за 2023 год выплатил правлению 1,5 млрд рублей

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе84 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау57 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5610 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов177 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });