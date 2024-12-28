Совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму-2025 в объеме 890,9 млрд руб.

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "РЖД" утвердил инвестиционную программу компании на 2025 г. в объёме 890,9 млрд руб., сообщил холдинг.

Основная часть, 298,5 млрд руб., будет направлена на обновление инфраструктуры: капитальный ремонт пути (4,5 тыс. км), замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи, развитие пассажирского комплекса, мероприятия по транспортной безопасности.

На реализацию проектов развития Восточного полигона предусмотрено 116,9 млрд руб., Центрального транспортного узла - 67,2 млрд руб., создание высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург - 46 млрд руб.

На обновление подвижного состава будет направлено 257,2 млрд руб. Планируется приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава. Также продолжится программа модернизации локомотивов и пассажирских вагонов дальнего и пригородного сообщения.